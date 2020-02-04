السيطرة على حريق بمزرعة نخيل بالوادي الجديد

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تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من السيطرة على حريق شب بمزرعة نخيل جنوب مدينة الخارجة بالوادي الجديد.

وتلقى اللواء هشام لطفي، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريق بمزرعة نخيل بمنطقة عين السلام جنوب مدينة الخارجة، حيث التهمت النيران عدد من أشجار النخيل والنباتات.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الحماية المدنية لموقع الحريق، وتمت إقامة عازل للنيران لمنع امتدادتها للمناطق المحيطة بها، والقيام بعملية إخماد النيران والتبريد لضمان عدم نشوبها مرة أخرى.

وقامت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالدفع بسيارات محملة بالمياه لمعاونة سيارات الإطفاء والحماية المدنية، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتحري حول أسباب نشوب الحريق.‎