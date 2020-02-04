اختبار مركبات قتالية روسية جديدة في عام 2022

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أنه من المقرر الانتهاء من الاختبارات الحكومية للمركبات القتالية الواعدة "كورجانيتس- 25" و"بوميرانج" في عام 2022.

وقال مانتوروف - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء - "سيتم تحديد توقيت توريد المعدات للقوات البرية من قبل وزارة الدفاع الروسية وبعد أن تظهر نتائج الاختبارات الحكومية للمركبتين.. مشيرا إلى أنه من المقرر الانتهاء من اختبارات "كورجانيتس-25" و"بوميرانج" في عام 2022".

وأضاف أنه عند إنشاء المركبات الجديدة تتم مراعاة إنجازات المشاريع السابقة لمركبات المشاة "بي إم بي-1" و"بي إم بي-2" و"بي إم بي-3".

يذكر أن وزن مركبة "كورجانيتس-25" لا يتجاوز 25 طنا، ويوجد المحرك وناقل الحركة في الجزء الأمامي، وينزل الجنود من المركبة من الخلف، ويصل الحد الأقصى لعدد فرقة الإنزال 8 أشخاص مع معدات كاملة.. أما مركبة "بوميرانج" القتالية، فهي بعجلات لنقل المجموعة ودعم إطلاق النار خلال المعركة.. وتساعد هذه المركبة على إجراء جميع أنواع العمليات القتالية للفرقة ومواجهة مشاة العدو ومحاربة العربات المدرعة وضرب الدبابات والمروحيات الحربية وحماية الطاقم والقوات من نيران الأسلحة الخفيفة وشظايا القذائف.