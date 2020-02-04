البحرين تؤكد على ماتشهد علاقاتها مع إيطاليا من تنام مستمر

(د ب ا)

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في البحرين على ما تشهده العلاقات البحرينية الإيطالية من تنامٍ مستمر في شتى المجالات.

جاء ذلك لدى لقاء ولي العهد البحريني اليوم مع جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا في روما ،حسبما ذكرت اليوم الاثنين وكالة انباء البحرين (بنا).

واستعرض ولي العهد مع رئيس وزراء إيطاليا المواضيع ذات الاهتمام المشترك وسبل مواصلة تعزيزها خلال المرحلة المقبلة،إضافة إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ونوه ولي العهد البحريني إلى أهمية توطيد علاقات الشراكة في إطار الاتفاقيات التي سيتم توقيعها بين البلدين الصديقين، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات ستسهم في تقدم وتطور العلاقات لما ستسفر عنه من نتائج مثمرة في عدة قطاعات حيوية على مختلف المستويات.



