 العثور على السفير السعودي في نيجيريا ميتا في سريره - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 فبراير 2020 7:15 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستحرص على زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام؟

النتـائـج تصويت

العثور على السفير السعودي في نيجيريا ميتا في سريره


نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 7:03 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 7:03 م

نعت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، السفير السعودي لدى نيجيريا عدنان بوسطجي الذي عثر عليه ميتا في سريره.

وقال مصدر محلي: "نحن الآن في المستشفى، حيث نقوم باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل جثمانه إلى المملكة العربية السعودية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأشار إلى أن بوسطجي، 60 عاما، عاد أمس الأحد من المملكة إلى نيجيريا، وكان يخطط لمباشرة عمله اليوم الثلاثاء، لكن وافته المنية أثناء موته، فعثر عليه جثة هامدة في سريره.

والدبلوماسي السعودي الراحل دبلوماسي مخضرم، التحق بالعمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، وتنقل مسار عمله بين طهران ولندن وبرلين وعواصم أخرى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك