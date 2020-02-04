أسامة ربيع: حركة التجارة في قناة السويس لم تتأثر بسبب كورونا

قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حركة التجارة في القناة لم تتأثر بسبب فيروس «كورونا» المستجد إلى الآن، لافتًا إلى زيادة عدد السفن شهر يناير لعام 2020 عن يناير العام الماضي.



وأضاف ربيع في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن نسبة زيادة السفن في يناير الحالي بلغت 8.5% مقارنة بالماضي، بزيادة 129 سفينة، مشيرًا إلى زيادة الحمولات الصافية بنسبة 10%، بزيادة 9.4 مليون طنًا بين الشهرين.



وأشار رئيس هيئة قناة السويس إلى إصدار التحذيرات والتوجيهات للمرشدين والعمال المتعاملين مع السفن باتخاذ الإجراءات الاحترازية عند التعامل مع السفن، موضحًا أنها تشمل ارتداء الكمامة والقفازات وعدم تناول أي طعام على السفن، إضافة إلى الوقوف في مكان محدد وعدم الانتشار في المكان بالكامل.



ولفت إلى إبلاغ المرشدين والعمال الميناء في حالة الاشتباه في ارتفاع درجة حرارة أحد الركاب، ذاكرًا أنه يتم بعد ذلك إرسال فرد من أفراد الحجر الصحي لمتابعة الأمر.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الثلاثاء، إلى 425 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 20 ألف إصابة.