عاصفة «بترا» تجتاح الولايات النمساوية وتتسبب في قطع التيار الكهربائي

اجتاحت عاصفة "بترا" عدة مقاطعات نمساوية صباح اليوم الثلاثاء، وتركزت في ولايات النمسا العليا وسالزبورج مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي لدى آلاف الأسر نتيجة الرياح العاتية.

وأشارت مصادر في المعهد المركزي للأرصاد الجوية والديناميكا الحيوية النمساوية اليوم إلى أن ولايتي فورارلبرج والنمسا السفلي شهدتا تسجيل سرعة رياح تزيد على 100 كم / ساعة بدون وقوع إصابات حتى الآن ، لافتة إلى أنه تم نشر رجال الإطفاء والإغاثة في 476 مهمة في مختلف الولايات.

وأوضحت أن العاصفة انتقلت من ألمانيا وامتدت إلى جميع المناطق في النمسا العليا تقريبًا ، وأن سرعة الرياح وصلت في بعض المناطق إلى 110 كم / ساعة، مما زاد من حدوث خطر الانهيارات في المناطق الجبلية.

وذكرت أن عاصفة " بترا" طالت أيضا العاصمة فيينا ، حيث تم إغلاق حديقة الحيوان الشهيرة "شونبرون" وتطويق الحدائق والقصور بسبب مخاوف من انهيار الأشجار واللافتات.