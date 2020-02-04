الصين تدعو إلى تعزيز التعاون والتضامن الدولي لمواجهة تفشي كورونا

أكدت الصين، اليوم الثلاثاء، أهمية تعزيز التضامن والتعاون بين دول العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية حين أعلنت حالة الطواريء الصحية العامة كان هدفها تقديم المساعدات الضروية للدول ذات الأنظمة الصحية الضعيفة والهشة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ - في تصريح اليوم الثلاثاء - "إن منظمة الصحة العالمية دعت دول العالم إلى اتخاذ إجراءات تستند إلى الحقائق، منوهة بأن الصين بادرت بإجراءات غير مسبوقة للسيطرة على الوباء ومنع انتقاله إلى الدول الأخرى بشكل فعال، وهو ما أشادت به المنظمة".

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية لم تقترح فرض قيود على السفر إلى الصين وأشادت مرارا بفعالية الإجراءات الصينية في مكافحة الوباء، لكن بعض الدول المتقدمة في مجال السيطرة على الوباء فرضت قيودا مفرطة تخالف توصيات المنظمة، لافتة إلى تشكيك بعض وسائل الإعلام والخبراء في الولايات المتحدة في جدوى إجراءات الحكومة الأمريكية بهذا الصدد.