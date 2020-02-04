يرى سعد سمير مدافع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، أن موسم فريقه بدأ الآن، بعد التأهل للدور ربع النهائي من بطولة إفريقيا، واقترابه من حسم الدوري المحلي، مشيرًا إلى أن رحيل شريف إكرامي عن الفريق خسارة كبيرة.

وقال سعد، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت": "القصة ليست في الفريق الذي سنواجه، ولكن ما الذي نريده، كل ما مضى جيد ولكن نحن كلاعبي للأهلي، يجب أن نفهم أن الموسم الحقيقي بدأ الأن، المرحلة الجارية الأهم في الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال افريقيا".

وكشف مدافع الأهلي، أنه سيغادر القاهرة بعد أسبوع لخوض فترة العلاج من اصابته، مشيرًا إلى أن اجراء الجراحة مبكرًا يساعده على العودة خلال خمس شهور.

ويعاني سعد سمير من الاصابة بقطع في الوتر إكيلس تعرض لها خلال مباراة الأهلي وبلاتينيوم في دوري أبطال افريقيا.

وتحدث سعد، عن بيان زميله شريف اكرامي بشأن الرحيل عن الأهلي نهاية الموسم الجاري: "تفاجأت مثل الجماهير، اكرامي ذكي جدًا ويعرف متى يتحدث ومتى يصمت، ونتعلم منه أشياءً كثيرة في هذه الجزئية".

وتابع: "شريف لا يأخذ قرار إلا بعد دراسة جيدة جدًا، وحال عدم وجوده سنخسر ضلع من اللاعبين الكبار في الفريق".

وعاد سعد سمير ليتحدث عن موقف الأهلي في دوري أبطال افريقيا: "الثلاث فرق المرشحة لمواجهة الأهلي في دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا أقوياء، ومواجهة العودة قوية أتمنى تحقيق نتيجة إيجابية على أرضنا ذهابًا".