عضو بمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يبدي استعداده لتغيير معدل التضخم المستهدف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

(د ب أ)

قال ينس فايدمان محافظ بنك ألمانيا المركزي وعضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن البنك المركزي الأوروبي يحتاج إلى وضع معدل تضخم "مفهوم واستشرافي وواقعي" وليس بالضرورة معدل تضخم مرتفع.

تؤكد تصريحات فايدمان موقفه بشأن أهم جزء في عملية مراجعة استراتيجية البنك المركزي الأوروبي لأول مرة منذ أطلقت رئيسة البنك الجديدة كريستيان لاجارد عملية تقييم لاستراتيجية البنك في الشهر الماضي.

وكانت لاجارد حاضرة ضمن الجمهور أثناء المؤتمر الذي أقيم في بورصة الأوراق المالية الألمانية مساء اليوم الاثنين، حيث أشار فايدمان إلى الاستعداد لتغيير معدل التضخم المستهدف بعد سنوات من الفشل في الوصول إلى المعدل المستهدف وهو 2% تقريبا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن أراء فايدمان يمكن أن تكون عاملا أساسيا في نتيجة عملية مراجعة استراتيجية البنك المتوقع الكشف عنها في وقت لاحق من العام الحالي.

في الوقت نفسه كان فايدمان معارضا باستمرار لإجراءات التحفيز الاقتصادي القوية التي كان يطلقها رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي.

وتقول الرئيسة الجديدة للبنك المركزي إنها حريصة على رأب الصدع في مجلس محافظي البنك والمعني بإدارة السياسة النقدية لمنطقة اليورو.



