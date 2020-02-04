العميد محمد سمير يحتفل بتوقيع «صباح السعادة» بمعرض الكتاب

يحتفل العميد محمد سمير، المتحدث العسكري السابق، اليوم الثلاثاء، بتوقيع كتابه الجديد "صباح السعادة"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2020.

ويستعرض الكتاب مجموعة من الطرق التي تساعد الإنسان على النجاح وتغيير ذاته للأفضل، حيث أكد مؤلفه على ذلك من خلال بعض الكلمات ظهرت خلفية الغلاف وهى: "هذا الكتاب دعوة للتفكير والتأمل وإعمال العقل والقلب لكي تكون النسخة الأفضل من نفسك".

يذكر أن العميد محمد سمير، قدم العديد من المحاضرات في مجال التنمية البشرية، كان من ضمنهم محاضرة تم دعوته لها من قبل النادي العربي بالأمم المتحدة، وجاءت تحت عنوان "مهارات التميز والتأثير" وحضرها عدد كبير من الجاليات العربية بنيويورك.