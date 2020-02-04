روسيا ترسل أول طائرة لإجلاء مواطنيها من ووهان الصينية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، إقلاع أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية لإجلاء المواطنين الروس من "ووهان" الصينية.

وذكرت الوزارة - في بيان بثته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أقلعت أول طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، من مطار المنطقة الشرقية العسكرية، لإجلاء المواطنين الروس من مدينة ووهان بالصين".

وأضافت أنه "من أجل نقل المواطنين الروس على وجه السرعة إلى الأراضي الروسية؛ ستشارك 5 طائرات تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وسيكون على متن كل طائرة أطباء عسكريون ومتخصصون من وزارة الدفاع الروسية في مجال الفيروسات باستخدام أدوات التشخيص الحديثة، ومعدات الوقاية الشخصية، وكذلك الأدوية اللازمة".

يذكر أنه وبتعليمات من الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، فلاديمير بوتين، ستشارك القوات الجوية الفضائية الروسية في إجلاء المواطنين الروس من المناطق الصينية الأكثر تضرراً من فيروس كورونا .