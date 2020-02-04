الجيش السوري يقترب من مدينتي سراقب وأريحا شرق إدلب

اقترب الجيش السوري من مدينتي سراقب واريحا في ريف إدلب الشرقي، وسط معارك عنيفة مع فصائل المعارضة.

وقال قائد ميداني يقاتل مع القوات الحكومية السورية: "سيطر الجيش السوري اليوم على بلدتي مرديخ وتل مرديخ جنوب مدينة سراقب وأصبح على مسافة لا تتجاوز أربعة كيلومترات عن المدينة، كما تقدمت القوات التي سيطرت على بلدة النيرب جنوب غرب مدينة سراقب، باتجاه المدينة التي تتقدم القوات اليها من محورين الجنوبي والغربي، وسط معارك عنيفة مع مسلحي المعارضة الذي سقط منهم عشرات القتلى والجرحى كم قتل تسعة من عناصر القوات الحكومية".

وأضاف القائد الميداني لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): "تقدمت القوات السورية وأصبحت على بعد خمسة كيلومترات من مدينة اريحا ـ كما واصلت القوات التي تقاتل على محور سراقب أبو الظهور بالتقدم باتجاه المدينة وسيطرت اليوم على أربعة قرى أبرزها تل الحليب وتل سلطان".

من جانبه أكد قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير: "تدمير غرفة عمليات للقوات الحكومية ومقتل جميع عناصرها على محور أرمنايا في ريف إدلب الجنوبي الشرقي واستهداف مواقع للقوات الحكومية بصواريخ جراد في بلدة النيرب غرب سراقب".

وأضاف القائد العسكري لـ(د.ب.أ) بأن القوات الحكومية "أطلقت عشرات القذائف الصاروخية على قرية تل الرمان نوب شرق سراقب بعد تقدمها وسيطرتها على عدة قرى بين سراقب وأبو ظهور".