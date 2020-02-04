 سياسي إيطالي يميني: التحية الفاشية هي الأفضل لتجنب عدوى فيروس كورونا - بوابة الشروق
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سياسي إيطالي يميني: التحية الفاشية هي الأفضل لتجنب عدوى فيروس كورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:33 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 1:33 ص

(د ب أ)

ذكر سياسي إيطالي ينتمي إلى المعارضة اليمينية المتطرفة اليوم الاثنين أن استخدام الناس للتحية الفاشية في ترحيبهم ببعض، بدلا من المصافحة ، يعد أفضل وسيلة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا المتحور الجديد.

والقصد من اقتراح إيناتسيو لا روسا ، وهو وزير دفاع سابق ونائب الرئيس الحالي لمجلس الشيوخ، هو المزاح.

وكتب لا روسا في تغريدة له " لاتصافح أي أحد ، فالملامسة مميتة. عليك باستخدام التحية الرومانية (إنها) مضادة للفيروس ومضادة للميكروبات" ، مضيفا ثلاثة رموز تعبيرية (إيموجي)ترتدي كمامات على الوجه.

غير أنه سرعان ما تم حذف التغريدة بعدأن شاهدها كثيرون.

ونشر حزب حركة خمس نجوم الحاكم المناهض للمؤسسات تغريدة لا روسا المحذوفة وكتب تحتها "هي كلمة واحدة : يا للعار".

يذكر أن لا روسا /72 عاما/ ،هو عضو بحزب أخوة إيطاليا"الذي يستمد جذوره من الحركة الاشتراكية الايطالية الفاشية الجديدة . وشغل منصب وزير الدفاع من 2008 إلى 2011 في حكومة رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني.


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