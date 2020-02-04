محافظ قنا يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

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اعتمد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي ‪2019 - 2020‬ بنسبة نجاح بلغت 75.66% .

وأضاف «الداودي»، أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 51154 طالبًا وطالبة، حضر منهم 49884 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 37741 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 75.66%.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي المهني، حيث تقدم لتأدية الامتحان 1937 طالبًا حضر منهم 1762، وبلغت نسبة النجاح 94.8%.

وأعرب عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني.

وقدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة، مطالبًا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.