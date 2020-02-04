جدل بأسيوط بعد قرار المحافظة فرض 100 جنيه لمعاينة جثمان المتوفي

«صحة أسيوط»: القرار "يفك عقدة" ونسدد الثمن عن غير القادرين

شهدت قرى ومدن أسيوط حالة من الجدل بين المواطنين عقب صدور قرار من المجلس التنفيذي للمحافظة بفرض رسوم 100 جنيه لطبيب مكتب الصحة شرطًا لنزوله لمعاينة جثمان المتوفى لكتابة تقرير وفاة في حالة حدوثها في غير أوقات العمل الرسمية.



وقال عدد من الأهالي إنهم يرفضون القرار جملة وتفصيلا لأنه لا يراعي الإنسانية ولا الأبعاد الاجتماعية لظروف أهلية المتوفى، وتساءل البعض حول ما كان أهل المتوفى لا يملكون المبلغ وكانت الوفاة مساء الخميس، فهل ييقى المتوفى بالمنزل 3 أيام أم ماذا يفعلون؟



وقال محمد علي أحد المواطنين، إنهم يعلمون بوجود عجز في الأطباء ولكن إذا كان ذلك لإرضاء الطبيب فلماذا لا تسدد المديرية هذه الرسوم، لافتا إلى أنه أحيانا يكون أهل الميت لا يوجد لديهم سوى الـ100 جنيه ووقتها سيقال "الحي أبقى من الميت".



وطالب مصطفى فهمي، أحد المواطنين بأبوتيج مسئولي الصحة بمراعاة ظروف أهلية المتوفى وقت الوفاة.



ومن جانب آخر قال الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، إن هذا القرار صدر منذ عام تقريبا للتيسير على الناس و"فك عقدة الوقت مساءً" ولم يشتكِ منه أحد، مؤكدا أن القرار للتيسير على المواطنين ومن لا يملك نسدد عنه فهذه خدمة إضافية.



وذكر وكيل الوزارة أن المضاد الحيوي غالي الثمن ويصل سعره إلى 100 جنيه والناس تشتريه، لافتًا إلى أنه في حالة ما كان المتوفى لا يملك الرسوم؛ تدفع عنه المديرية، متسائلا: "الكفن بتاع المتوفى بكام؟ والعربية اللي هتوديه بكام؟".