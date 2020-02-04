محافظ شمال سيناء: افتتاح أكبر محطة لتحلية المياه بالشرق الأوسط في 2021

مصطفى سنجر

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتوفير مياه الشرب للمواطنيين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعلن المحافظ في تصريحات، اليوم الإثنين، أثناء تفقده لعدد من محطات المياه في مدينة العريش، يرافقه اللواء السيد هاشم، مساعد مدير إدارة المياه بالقوات المسلحة وبعض القيادات، أن قطاع مياه الشرب بالمحافظة يشهد طفرة إنتاجية غير مسبوقة بمنظومة محطات تحلية مياه البحر، مما يساهم في القضاء على نظام المناوبة في توزيع المياه، على الأحياء والمناطق والتجمعات، وسيتم توفير مياه الشرب للمواطنين بصفة مستمرة، علاوة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وشملت جولة المحافظ التفقدية المحطة الرئيسية فى منطقة الكيلو 17 غرب العريش، والتى تعد أكبر محطة لتحلية مياه الشرب فى الشرق الأوسط، بتكلفة 97 مليون دولار، وتعمل بطاقة 100 ألف متر مكعب في اليوم كمرحلة أولى، تزداد إلى 300 ألف متر مكعب، كمرحلة ثانية بنسبة ملوحة أقل من 500 ملي جرام، وبما يضاهى المياه المعدنية، وتغطي مراكز ومدن، العريش والشيخ زويد، ورفح، إلى جانب منطقة وسط سيناء وتغذيتها بالمياه.

وبلغت نسبة التنفيذ في المحطة 12% ومدة التنفيذ عامين تنتهي في ديسمبر 2021.

وأكد «شوشة»، أن يكون جميع العاملين في المحطة من أبناء المحافظة، بهدف توفير فرص عمل لهم؛ لاكتسابهم مهارات وخبرات تشغيل محطات المياه.

كما تفقد المحافظ محطة رافع كرم أبو نجيلة بالعريش بطاقة ٧٠٠٠ متر مكعب في اليوم، والتى تتكلف 75 مليون جنيه، وتضم خزان سعة 7000 متر مكعب، ومباني للطلمبات والمولدات والمحولات ومنظومة الكلور ومبنى إداري إلى جانب مخازن وورش، وهي ضمن مكونات مشروع شبكة مياه العريش الجارى تنفيذه حاليًا، ومن المتوقع الانتهاء منها في 15 فبراير الجاري؛ لخدمة مناطق كرم أبو نجيلة، وقسم ثان العريش، وشارع القاهرة بالعريش.

وزار «المحافظ»، محطة تحلية المياه فى أبو صقل بالعريش، والتي تقدر سعتها بطاقة 10000 متر مكعب في اليوم، وتضم مأخذ بحري ومبنى فلاتر رملية، ومباني تحلية ولوحات ومحولات، ومولد ومظلة وقود، ومبنى إداري، ومباني خدمية وإدارية إلى جانب خزان المياه، ومن المتوقع افتتاحها بمناسبة احتفالات المحافظة بعيدها القومى وعيد تحرير سيناء في 25 أبريل القادم.



