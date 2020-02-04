الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يحتفلان بمرور 40 عاما على التعاون في الفضاء

احتفلت بعثة الاتحاد الأوروبي في مقر الأمم المتحدة في فيينا بمرور 40 عاما على بدء التعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وقالت سيمونيتا دي بيبو، رئيس مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، في كلمتها في الحفل، مساء اليوم الثلاثاء، إن التعاون سيستمر لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء ومشروعاته.

وأضافت أن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ انطلاق التعاون في فيينا قبل 40 عاما يدعمان تنمية الفضاء ومكافحة تغير المناخ، لافتة إلى أن أوروبا من أكثر قارات العالم اهتماما بالفضاء وقد خصصت 9 مليارات يورو هذا العام لمشروعات الفضاء الخارجي.