الكويت تبحث تطبيق «السوار الإلكتروني» على السجناء بمنازلهم لحل أزمة تكدس السجون

كشف رئيس نيابتي التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي بوزارة العدل الكويتية مشعل الغنام، أنه يتم حاليا دراسة تطبيق فكرة (السوار الإلكتروني) على السجناء بمنازلهم؛ لتخفيف حدة التكدس في السجون الكويتية.

وقال الغنام - في حلقة نقاشية بمشاركة عدد من المختصين - إن تطبيق فكرة (السوار الإلكتروني) يعتبر من أهم وسائل مواجهة ظاهرة تكدس النزلاء في المؤسسات الإصلاحية، كما أن الفكرة لا تحتاج إلى تعديل تشريعي، لأنه بالإمكان تطبيقها بما يتماشى مع اتجاه قواعد العفو الأميري، مع اقتصارها على بعض الجرائم، وبالتالي يمكن تنفيذها متى وفرت وزارة الداخلية الكويتية ذلك السوار.

وحذر من أن تكدس النزلاء في سجون الكويت، ينذر بتفشي الأمراض بينهم، خاصة ويؤثر سلبا على عملية إصلاحهم وإعادة اندماجهم بما يتفق مع المعايير الدولية المعنية بحقوق السجناء .. مشيرا إلى وجود زيادة في عدد نزلاء سجن الكويت المركزي حوالي 788 نزيلا، والسجن العمومي به زيادة تقدر بـ200 نزيل .. لافتا في الوقت نفسه إلى أن التكلفة المادية للسجين الواحد تقدر بثلاثة آلاف دينار سنويا، ليبلغ إجمالي التكلفة المادية للسجناء في المؤسسات الإصلاحية الكويتية، نحو 16 مليون دينار سنويا.