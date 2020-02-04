رئيس جامعة طنطا: «كورونا» فرصة لنا لمعرفة كيفية التعامل مع الحدث دون ارتباك

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب جامعة طنطا، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية، اليوم، ندوة علمية تحت عنوان "الإجراءات الوقائية والعلاجية للأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا المستجد"، برعاية مجدي سبع رئيس الجامعة، وعماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد غنيم عميد كلية الطب.

وفي كلمته أكد سبع أن فيروس كورونا فرصة لنا لمعرفة كيفية التعامل مع الحدث دون ارتباك، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجميع واتباع إجراءات السلامة للوقاية من هذا المرض، مؤكدًا أهمية الثقافة الصحية باتباع العادات السليمة التى تحمى من الإصابة بالكثير من الأمراض.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة والقطاع الصحي بالكامل لدورهم في المحافظة على صحة المواطن وتكوين فرق خاصة للمتابعة والتعريف بكيفية تجنب الإصابة.

ومن جانبه أوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة على استعداد لاستقبال الطلاب الصينين الوافدين بجامعة طنطا، مشيداً بكليات الطب والصيدلة والعلوم والتمريض.

وأشار إلى أن جامعة طنطا قادرة على مواجهة أي أخطار من خلال فريق عمل متكامل داخل مستشفياتها للتعامل مع أي حالات يشتبه بها، وهو ما عهدته الجامعة بعد نجاحها في حقن 119% من المستهدفين بحملة "100 مليون صحة".

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية إن مصر دولة قوية بعلمائها وأبنائها وأطبائها، مطمئناً الجميع بوجود حجر صحي في المطارات والموانئ والترصد لجميع القادمين وتوقيع الكشف الطبي عليهم، موضحاً أنه لا بد من تطبيق إجراءات ووسائل مكافحة العدوى لدى الجميع للمرور من هذه الأزمة بسلام.

وأوضحت سحر هزاع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن هذه الندوة تأتى في إطار سلسلة الندوات التى يحرص على تنظيمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب بهدف التثقيف والتوعية للمواطنين فى المجالات الصحية.

وشهدت الندوة مشاركة الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بطنطا، والدكتورة أماني أبو العينين مدير ادارة مكافحة العدوى، والدكتور عبد العزيز عبد الدايم عميد كلية العلوم، والدكتورة نهلة العشماوي عميد كلية الصيدلة، ولفيف من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وهيئة التمريض.