الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجة الحرارة غدا الأربعاء

شاهين: طقس بارد ليلا وخلال الساعات الأولى من الصباح

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد اعتدالا في درجات الحرارة على معظم الأنحاء نهارا، وشديدة البرودة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من صباح، غدا الأربعاء، حيث ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا بنحو درجتين مقارنة بالأيام الماضية.

وأضاف شاهين، في تصريحات لـ«الشروق»، أن هناك احتمالات لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، والوجه البحري والتي يمكن أن تمتد حتى القاهرة، موضحا أن نشاط الرياح معتدل على أغلب الأنحاء وعلى البحرين الأحمر والمتوسط، ما يؤدي إلى استقرار الملاحة البحرية غدا الأربعاء.

وأكد أن هناك شبورة مائية على الطرق الزراعية والمناطق المكشوفة والقريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من صباح غدا الأربعاء، ما يقلل من مستوى الرؤية الأفقية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية تعد فترة استقرار لحالة الطقس.

وطالب شاهين، المواطنين بالالتزام بالملابس الشتوية الثقيلة خلال ساعات الليل والساعات الأولى من الصباح، إضافة إلى الهدوء أثناء السير على المناطق المنخفضة بها الرؤية الأفقية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، فتصل العظمى بالقاهرة إلى 22 درجة والصغرى 12 درجة، وبالإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12، ومرسى مطروح العظمى 20 والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 9، وقنا العظمى 23 والصغرى 9، وأسوان العظمى 24 والصغرى 10.