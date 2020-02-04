تقرير: إسرائيل تدفع ترامب لدعم المغرب في قضية الصحراء الغربية

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(د ب أ)

ذكر تقرير إخباري ، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل تجري محادثات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن اتفاق من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة تعترف بسيادة المغرب على منطقة "الصحراء الغربية"، مقابل أن تتخذ الرباط خطوات نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

جاء ذلك حسبما نقل موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي عن مصادر إسرائيلية وأمريكية لم يكشف عنها.

وذكر الموقع أن هذه الخطوة "ستكون بمثابة إنجاز دبلوماسي كبير لملك المغرب ، محمد السادس، وكذلك ستمنح دفعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

ولم يرد تعليق رسمي من المغرب أو إسرائيل والولايات المتحدة على ما ذكره الموقع الأمريكي.