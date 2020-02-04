ــ هانجتشو تفرض حجرا صحيا خوفا من انتشار الفيروس.. و46 شركة طيران أجنبية تعلق رحلاتها إلى الصين.. وماليزيا وبلجيكا تعلنان أول حالة إصابة بين مواطنيها

ــ كوريا الشمالية تعلن حالة استنفار فى القطاع الطبى.. وروسيا تؤجل منتدى استثمار سنوى.. وسباق محموم بين كبرى شركات الأدوية لإنتاج عقار يوقف «كورونا»

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها، اليوم، وهى ثانى وفاة خارج بر الصين الرئيسى، فيما أعلنت السلطات الصينية عن ارتفاع الوفيات داخل البلاد إلى 425 حالة، بينما بلغ عدد المصابين 20400 حالة.

وقال عاملون بمستشفى فى هونج كونج: إن المتوفى (39 عاما) كان يعانى مرضا مزمنا كامنا وزار ووهان فى يناير قبل إصابته بكورونا، ويوجد فى هونج كونج 15 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، وفقا لوكالة رويترز.

وشارك مئات من العاملين بالقطاع الطبى فى المستعمرة البريطانية السابقة فى إضراب لليوم الثانى على التوالى لإجبار الحكومة على إغلاق حدود المدينة تماما مع بر الصين الرئيسى، وذلك بعد يوم من ترك الرئيسة التنفيذية كارى لام 3 معابر مفتوحة من أصل 13 معبرا.

وبوفاة مريض هونج كونج وصل العدد الإجمالى للوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 427 حالة من بينها رجل توفى فى الفلبين الأسبوع الماضى بعدما زار ووهان.

وفى بكين، قالت السلطات الصينية: إن عدد الوفيات الإجمالى بالصين زاد زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق ليصل إلى 425 حالة معظمها فى إقليم هوبى وعاصمته ووهان.

كما زاد العدد الإجمالى للإصابات بالصين بواقع 3235 حالة ليصل إلى 20438 حالة إصابة، وتوجد على الأقل 151 حالة فى 23 بلدا آخر أو منطقة أخرى.

من جانبها، كشفت إدارة الطيران المدنى الصينية، أمس، أن 46 شركة جوية أجنبية أوقفت رحلاتها إلى البلاد حتى الآن، بعدما أجبر انتشار «كورونا» بلدانا وشركات على تقييد حركة السفر من وإلى الصين، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وتم إجلاء مزيد من الأجانب من مدينة ووهان، وهى بؤرة انتشار المرض والخاضعة للعزل، وظل آلاف عالقين داخل سفينة سياحية يابانية بعد أن أظهرت الفحوص أن أحد ركابها مصاب بالفيروس.

إلى ذلك، فرضت مدينة هانجتشو الصينية الحجر الصحى على سكانها، خوفا من انتشار كورونا.

وأعلنت 3 مناطق فى مدينة هانجتشو، التى تضم مقر مجموعة التجارة الإلكترونية «على بابا»، أنه سيسمح من الآن فصاعدا لفرد واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضع. وأعلنت بلدية مدينة تايتشو اتباعها نفس الإجراءات.

وجاء إعلان المدينتين الكبيرتين فى شرق الصين، بالرغم من أنهما تبعدان مئات الكيلومترات عن مدينة ووهان مركز تفشى فيروس كورونا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية انتشار المرض الشبيه بالإنفلونزا حالة طوارئ عالمية، وإن كان الخبراء يقولون إن الكثير من سمات المرض لا تزال مجهولة ومن ذلك معدل الوفاة الذى يسببه وطرق الانتقال.

ودفع هذا الغموض بعض الدول لاتخاذ أقصى إجراءات ممكنة للحد من انتشار الفيروس، وأرسلت أستراليا مئات الرعايا الذين أجلتهم من ووهان إلى جزيرة نائية بالمحيط الهندى بينما أمرت اليابان بحجر صحى على سفينة سياحية تحمل أكثر من 3700 شخص بعدما أظهرت الفحوص إصابة رجل من هونج كونج أبحر عليها الشهر الماضى بفيروس كورونا.

وتم تسجيل حالات جديدة فى الولايات المتحدة منها مريض فى كاليفورنيا أصيب نتيجة الاتصال الوثيق بشخص فى نفس المنزل أصيب بالفيروس فى الصين.

وهذه ثانى عدوى تنتقل من إنسان لآخر بالولايات المتحدة بعد حالة أخرى شبيهة تم رصدها فى إيلينوى الأسبوع الماضى.

وقالت الدكتورة نانسى‭‭ ‬‬مسونيير، مديرة المركز القومى للتحصين وأمراض الجهاز التنفسى «نتوقع أن نرى حالات أخرى لانتقال المرض من شخص لآخر».

إلى ذلك، أكدت وزرة الصحة الماليزية أول حالة إصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى لحالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى عشر حالات.

وقالت السلطات: إن المصاب رجل ماليزى يبلغ من العمر 41 عاما كان قد سافر إلى سنغافورة لحضور اجتماع الشهر الماضى مع زملاء من الصين، أحدهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة تفشى الوباء.

ولم تظهر أعراض الإصابة على الرجل الماليزى إلا يوم 29 يناير أى بعد قرابة أسبوع من عودته إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزى، ذو الكفل أحمد: إن نتائج فحوص طبية بتاريخ 3 فبراير أكدت أن المصاب ورجلا آخر من ووهان يبلغ من العمر 63 عاما وكان تحت الملاحظة أصيبا بالفيروس.

وفى بروكسل، أعلنت السلطات البلجيكية، أمس، عن أول إصابة بفيروس كورونا، من بين 9 أشخاص عادوا من مدينة «ووهان» الصينية، بحسب قناة «الحرة» الأمريكية.

وفى موسكو، أورد أمر حكومى روسى أنه تقرر تأجيل منتدى دولى للاستثمار كان من المقرر عقده الأسبوع المقبل فى مدينة سوتشى المطلة على البحر الأسود بسبب مخاوف من فيروس كورونا.

وكان من المقرر عقد منتدى الاستثمار الروسى الذى يحضره مجموعة من المسئولين رفيعى المستوى والمستثمرين الأجانب البارزين فى الفترة من 12 إلى 14 فبراير الحالى، ولم يحدد الأمر الحكومى متى سيتم عقد المنتدى.

وأعلنت روسيا فى وقت سابق أنها سترحل أجانب ثبت إصابتهم بفيروس كورونا، فى الوقت الذى تجلى فيه طائراتها العسكرية المواطنين الروس من إقليم هوبى.

فى سياق متصل، نفى مكتب الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى ــ صحة تقرير نشرته صحيفة «تشوسون إلبو» الكورية الجنوبية جاء فيه إنه تم تأجيل زيارة مقررة للرئيس الصينى شى جين بينج بسبب فيروس كورونا.

وكانت صحيفة تشوسون قد ذكرت أن الزيارة كانت مقررة بصفة مبدئية فى مارس أو إبريل، ولكنها الآن لن تتم قبل يونيو، نقلا عن مصدر دبلوماسى لم تكشف عنه.

وفى بيونج يانج، أعلنت كوريا الشمالية حشد 30 ألف موظف صحى يوميا فى إطار جهودها لمنع انتشار فيروس كورونا من الصين.

ولم ترد تقارير بعد عن ظهور أى حالات إصابة بالفيروس الجديد فى كوريا الشمالية، لكن خبراء يقولون إن وجوده فى البلاد قد يمثل كارثة، بسبب النقص المزمن للإمدادات الصحية وفقر البنية التحتية للرعاية الصحية.

وضاعفت السلطات التفتيش عند الحدود، وتقوم بفحص طبى للعائدين من رحلات عمل خارجية، بحسب ما أفادت صحيفة «رودونج سينمون» الرئيسية فى البلاد.

وأضافت الصحيفة أن 30 ألف عامل يقومون بمراقبة وفحص السكان وتوعية الشعب الكورى بخطر الفيروس، وكيفية انتشاره، وكيفية الوقاية منه.

وتتشارك كوريا الشمالية حدودا طويلة مع الصين، كبيرة حلفائها الدبلوماسيين ومانحى المساعدات لها. ويعتقد أن عشرات الآلاف من الكوريين الشماليين كانوا يعملون فى الصين قبل انتهاء مهلة أمر صادر من الأمم المتحدة لبكين بإعادتهم فى ديسمبر الماضى.

فى سياق متصل، ذكرت شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، أمس، أن شركة «جيلياد ساينسز» الأمريكية الطبية تعمل مع السلطات الصينية لمعرفة ما إذا كان أحد عقاقيرها يمكن أن يحارب أعرض فيروس كورونا الجديد.

وأطلقت الشركة الأمريكية على العقار اسم «ريمسيفير»، مشيرة إلى أنه أظهر نجاحا فى مواجهة النسخة السابقة من فيروس كورونا المعروفة بمتلازمة الشرق الأوسط، وفيروس سارس، كما استخدم فى حالات الطوارئ إبان تفشى فيروس إيبولا فى أفريقيا، وفقا لما نقلته شبكة «سكاى نيوز عربية» الإخبارية.

لكن الدواء الجديد لم يتم ترخيصه رسميا، ولم يحصل على الموافقة على استخدامه فى علاج فيروس كورونا الجديد، من قبل أى منظمة صحية عالمية.

وليست «جيلياد ساينسز» هى الوحيدة التى تأمل فى إيجاد علاج ناجح لفيروس كورونا، إذ يعمل منافساها «جونسون آند جونسون» و«جلاسكو سميث كلاين» على إنتاج عقارات مماثلة.

ومن ناحيتها، ذكرت شركة «أبيفى» أنها حصلت على نتائج واعدة فى اختبار عقار يعالج كورونا، مشيرة إلى أن العقار مزيج من الأدوية المخصصة لمكافحة الإيدز وعقار التاميفلو المخصصة لمواجهة إنفلونزا الخنازير.