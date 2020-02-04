هونج كونج تسجل أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة جراء فيروس كورونا الجديد.



وذكرت محطة "كيبل تي في" التلفزيونية فى هونج كونج أن الوفاة تعود لشخص يبلغ من العمر 39 عاما .



وحسب معلومات نشرت في وقت سابق، فإن الشخص كان مصابا بمرض آخر ونقل إلى المستشفى في 31 كانون ثان/يناير، وكان قد سافر إلى مدينة ووهان الصينية في 21 من الشهر الماضي وعاد إلى هونج كونج في 23 من الشهر نفسه.



وأعلنت السلطات في هونج كونج عن حدوث 64 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما رفع عدد الحالات داخل الإقليم إلى 982 شخصا.



وهذه هي ثاني حالة وفاة يتم تسجيلها خارج الصين، بعد تسجيل الحالة الأولى في الفلبين أوائل الأسبوع الجاري.



يأتي هذا فيما أعلنت السلطات الصحية في الصين ، اليوم الثلاثاء، أن عدد المصابين بفيروس كورونا بلغ 20 ألفا و438 شخصا إلى جانب ارتفاع حصيلة الوفيات إلى 425 حالة وفاة.