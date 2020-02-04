محمد موافى عن «يونس ومريم»: الانطباعات الجيدة عن الرواية إشارة أننى على الطريق الصحيح

أثتى الروائى والإعلامى محمد موافى، على الشكل الحضارى لمعرض القاهرة للكتاب، لافتًا إلى أنه كان من أشد المعارضين لنقل المعرض من موقعه القديم بشارع صلاح سالم، إلا أنه تراجع عن ذلك الموقف مع المشهد الحضارى الذى أصبح عليه المعرض، مؤكدًا أنه ذلك هو المستوى الذى يليق بمصر، وأن الزحام الشديد الذى يشهده المعرض هو أكبر دليل على أن عملية نقله إلى مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، كان اختيارًا موفقًا لتشجيع للناس على القراءة.

وأعرب صاحب رواية «يونس ومريم» عن سعادته بالانطباعات الجيدة التى تلقاها حول الرواية، وما مثلته من مفاجأة للكثيرين من القراء بحسب وصفهم، مشيرًا إلى أن أبرز مثال على ذلك هو المقال الذى كتبه الناقد الأدبى محمود عبدالشكور عن الرواية بعنوان «من أدرك غرقه نجا!».

وأوضح محمد موافى أن زيارة المعرض ولقاء القراء والتوقيع لهم، ورؤية الناس وتطلعهم للرواية هو إشارة تقول للمؤلف إنه على الطريق الصحيح وعليه أن يستمر فى الكتابة، ومتابعة الرحلة حتى النهاية.

وأشار «موافى» خلال اللقاء الذى نظمته دار الشروق بمعرض القاهرة للكتاب، إلى أن المنظومة الثلاثية التى تتكون منها الرواية هى الخيال، واللغة، والحكاية، وبدونها لا توجد رواية بالأساس. وأنه فى «يونس ومريم» اعتمد على خيال المؤلف ولم يلجأ إلى الحيلة الشهيرة التى يستخدمها البعض فى الكتابة عن الشخصيات التاريخية، حيث يقدمون اقتباسات لنفس الشخصية من روايات أجنبية.

وكشف «موافى» أن الرواية كانت فى صيغتها الأولى ضعفين ونصف الحجم النهائى، لكنه فضل اختزالها وهو العمل الذى استغرق منه شهرين، لإيمانه بأن الإبداع هو الاختزال.

وأشاد صاحب «حكاية فخرانى»، و«سفر الشتات»، و«يونس ومريم»، بالتعامل الاحترافى لدار الشروق مع مؤلفيها، وإعطاء الأعمال الصادرة عن الدار كل الاهتمام والجهد المطلوب، كما أثنى على العاملين بجناح دار الشروق فى المعرض، والتنظيم والعرض الجيد للإصدارات.

«يونس ومريم» هى قصة حب سجلتها الرحلات وأغفلها التاريخ، فأحياها خيال كاتب لا يزال يفتش عن سر السعادة، وعن الهدف من الحياة والموت، وكيف لجريمة أن تفتح باب البهجة؟ وكيف يمكن لغريقيْن أنْ يصيرا توءم روح، فيسبحا باتجاه شط الهوى.

عبر المكان والزمان لا يهدأ يونس، من غزة للمحروسة، ومن المحروسة للفيوم، للواحات.. من البحر للصحراء، عبْر جبال شاهدة، وبشر متشابهين.. من الجناية للولاية، ومن العقل للجنون.

الوحيدة هناك والمطلقة هنا، والذئاب فى كل مكان وزمان. ترى ما الذى ينتظر مريم بعد أن أوشكت على النهاية؟ وهل بوسع الجروح أن تطيب؟ رحلة الفتى السحرية؛ حيث اكتشاف أسرار النفس على يد ابن عطاء الله والشاذلى، وقراءة الطالع مع الكواكبى.. وتقرير المصير بالحب، وإعلان العشق بلغة شعرية تمزج بين الدم والأنسجة، بين أريج العود وزيت المسك؛ فيذوب السكر فى ماء رسائل عاشقيْن، ويصبح «يونس ومريم» قصيدة يعزفها القدر. حتى إذا انطلقا أتيا مقاما، وما استقر بهما المقام. حينئذ يدرك أو يدركان أن حياة تبدأ عند نهايتها، وأن النهايات بدايات، والأسى باب السعادة، والطلاق نقطة الانطلاق.. فيغنيان: «طوبى لمنْ أحب ما يحب حبيبه».