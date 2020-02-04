ميركل: يجب على ألمانيا لعب دور أكبر في ليبيا ومنطقة الساحل الأفريقي

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه يتعين على بلادها أن تلعب دورا أكبر في مناطق الأزمات والصراعات في العالم.

وخلال استقبال رابطة حزبها المسيحي الديمقراطي في دائرة فوربومرن-جرايفسفالد بمناسبة العام الجديد، قالت ميركل إن هذا الأمر ينطبق على ليبيا ودول أفريقية أخرى في منطقة الساحل.

وجرت العادة أن تحضر ميركل كضيف شرف في هذه الفعالية بوصفها نائبة في البرلمان عن هذه الدائرة الانتخابية الواقعة شمال شرق ألمانيا.

وقالت ميركل أمام الحضور الذين تجاوز عددهم 350 شخصا من قطاعات السياسة والاقتصاد والإدارة إن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بقضيتي الهجرة واللجوء، وأضافت: "يجب أن نضطلع بالمسؤولية وأن نهتم بالأزمات في العالم".