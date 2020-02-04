لقطات مؤثرة لـ«عناق في الهواء» ممرضة وابنتها من داخل الحجر الصحي بالصين

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد لقطات مؤثرة لـ«عناق في الهواء» بين أم ممرضة، تعمل في الخطوط الأمامية ضمن مستشفى لعلاج مرضى فيروس «كورونا» الجديد، وابنتها من داخل منطقة الحجر الصحي.

ووقفت الأم على بعد أمتار من ابنتها؛ بينما انهمرت دموع ابنتها وهي تقول: «أمي أفتقدك حقا»، لترد عليها أمها قائلة: «أنا أيضا أفتقدك، اسمحي لي أن أعانقك (في محاكاة للعناق)».

واستُدعيت ليو هايان، للعمل في وحدة الأمراض المعدية في مستشفى Fugou County، بمقاطعة «خنان» الصينية، الشهر الماضي، مع تصاعد حدة تفشي الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد، اليوم الثلاثاء، إلى 425 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 20 ألف إصابة.