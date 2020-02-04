امستردام تستدعي السفير السعودي للاشتباه في صلة بلاده بحركة إيرانية انفصالية بهولندا

(د ب أ)

استدعى وزير الخارجية الهولندي شتيف بلوك السفير السعودي في بلاده بسبب احتمال وجود صلة للسعودية بحركة إيرانية انفصالية، تم القبض على شخص مشتبه في انتمائه إليها في هولندا اليوم الاثنين.

وكانت السلطات الهولندية ألقت في مدينة دلفت القبض على إيراني متهم بالتخطيط لشن هجوم في بلاده ، وقالت وكالة الأنباء الهولندية (ايه إن بي) إن هذا الشخص/40 عاما/ متهم بالانتماء إلى منظمة إرهابية، وهي حركة (النضال العربي لتحرير عرب الاحواز).

وتسعى هذه الحركة التي تتخذ من هولندا والدنمارك مقرا لها، إلى الانفصال عن إيران وتتهم الحكومة الإيرانية بارتكاب جرائم ضد أقلية العرب الأحواز.

وأوضحت الوكالة الهولندية أن الادعاء العام بدأ التحقيق في هذه القضية في الشهر الماضي بناء على معلومات وردت من جهاز الاستخبارات (ايه آي في دي).

وأضافت الوكالة استنادا إلى الادعاء العام أن السلطات الهولندية حرزت أثناء تفتيش مسكن المشتبه به هواتف وناقلات بيانات أخرى.

وحسب بيانات الخارجية الهولندية، فإن السلطات لا تتهم الرجل المقبوض عليه بالتجسس لصالح السعودية كما هو الحال مع ثلاثة أشخاص آخرين تم القبض عليهم في الدنمارك بتهمة الانضمام إلى الحركة.

ونقلت الوكالة الهولندية عن متحدث باسم الخارجية قوله إن الوزير بلوك أراد أن يُعْلِم السفير السعودي فقط بأن " مثل هذه الأنشطة غير المرغوب فيها كتلك المتهمة بها الحركة في الدنمارك، غير مقبولة".

كانت السلطات الدنماركية أعلنت في وقت سابق من اليوم القبض على ثلاثة أعضاء ينتمون لحركة إيرانية انفصالية للاشتباه في التجسس لصالح السعودية في الدنمارك.

وقال رئيس جهاز الأمن الدنماركي، فين بورش أندرسن، في مؤتمر صحفي إن الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم هم قياديون في حركة النضال العربي لتحرير الأحواز.

وأضاف أندرسن أن الأعضاء الثلاثة يواجهون اتهامات بالتورط في أنشطة استخباراتية لصالح جهاز استخبارات سعودي من 2012 إلى 2018.

وذكر جهاز الأمن الدنماركي أن القياديين الثلاثة كانون يجمعون معلومات عن أفراد في الدنمارك والخارج ويقومون بإرسالها إلى جهاز استخبارات سعودي.

History