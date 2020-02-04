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الولايات المتحدة تقدم تعازيها لمواطني كينيا في وفاة دانيال أراب موي

دانيال أراب موي
دانيال أراب موي
د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:42 م | آخر تحديث : الثلاثاء 4 فبراير 2020 - 3:42 م

قدمت سفارة الولايات المتحدة في نيروبي تعازيها لمواطني كينيا، في وفاة رئيسهم الأسبق، دانيال أراب موي.

وقالت السفارة: "نقدم خالص تعازينا لشعب كينيا ولأسرة وأصدقاء الرئيس الاسبق، دانيال أراب موي بسبب وفاته".

وكتب السفير كايل ماكارتر على صفحة السفارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كصديقة وشريكة لكينيا منذ أكثر من 55 عاما، تقف الولايات المتحدة مع الكينيين خلال هذه الفترة من الحداد".

وتوفي الرئيس الكيني الأسبق، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى أكثر من عقدين من الزمن حيث كان ثاني رئيس للبلاد، عن عمر ناهز 95 عاما، حسبما أعلن مكتب الرئيس الحالي، أوهورو كينياتا اليوم الثلاثاء.


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