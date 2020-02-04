الصين تؤكد تفهمها للإجراءات المتخذة من بعض الدول للوقاية من كورونا

أكدت الصين اليوم الثلاثاء، تفهمها للإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للوقاية من تفشي وباء "كورونا الجديد".

جاء ذلك في تصريح للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ، هوا تشون يينغ ، اليوم - تعليقا على الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول عقب تفشي وباء "كورونا" .. ومن بينها: إجلاء مواطنيها.

وأضافت المتحدثة أن (بكين) تتفهم الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول للوقاية من تفشي الوباء، ولكنها تأمل في تقييم الحالة بصورة واقعية وعادلة وهادئة وعقلانية، ودعم جهود الصين في السيطرة على الوباء، مع اتخاذ الإجراءات التي تتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية ولا تتجاوز الحدود المعقولة، لتجنب التأثير السلبي على التبادلات العادية والتعاون العملي في مختلف المجالات.