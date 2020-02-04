إجلاء 427 شخصا من آخر مخيم للمهاجرين شمال شرق فرنسا

أعلنت شرطة "بورت دو أوبرفيلييه" بشمال شرق العاصمة الفرنسية باريس، إخلاء آخر مخيم للمهاجرين يأوي 427 مهاجرا بينهم 4 نساء.

وذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن مديرية الشرطة الفرنسية استصدرت أمرا بإخلاء هذا المخيم الواقع في الدائرة (19)، مضيفة أن مئات المهاجرين نصبوا خيامهم على ضفاف نهر (سانت دينيس)، وأن عملية الإخلاء بدأت في السادسة صباحا حسب التوقيت المحلي للبلاد.

وفي الأسبوع الماضي، تم إجلاء ما يزيد على 1400 شخص من مخيم مماثل يقع في (بورت دو أوبيرفيلييه).

يذكر أن (بورت دو أوبرفيلييه) المحاذي للطريق الدائري الذي يلتف حول عاصمة الأضواء، مدينة صغيرة فقيرة كانت بدأت بالتشكل قبل بضعة أعوام، مع بروز أزمة تدفق المهاجرين على باريس، والمخيم أو المدينة كما يحلو لبعض المهاجرين مناداته، كان يأوي نساء وأطفالا وكبارا في السن، حتى أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، جميعهم كانوا يقيمون في ظروف معيشية صعبة وغير آمنة.