أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم، أوراق نجار إلى مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الأول من شهر مارس المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل والدته وشقيقه بـ"بلطة" بدائرة مركز ديرب نجم، بسبب خلافات مالية بعدما طلب نقودًا من والدته لشراء مخدرات.



كان مستشفى "الأحرار" استقبل (أمل أحمد عبدالمعطي - 46 سنة)، ربة منزل، مُقيمة بقرية "إكراش" بديرب نجم، جثة هامدة؛ متأثرةً بإصابتها بـ3 طعنات بآلة حادة بالرأس، وابنها (عبدالحميد - 9 سنوات)، غائب عن الوعي، مصاب هو الآخر بطعة غائرة في رأسه، وتوفي بعد وصوله بـ6 أيام.



وتبين أن وراء الواقعة نجل المجني عليها (عطية.م - 21 سنة)، نجار، وذلك بسبب مشادة بينهما بعدما استغل سفر والده للخارج للعمل بالمملكة العربية السعودية، وطلب من والدته بعض المال بهدف شراء مواد مُخدرة، وحينما رفضت الأم انهال عليها ضربًا بسلاح أبيض "بلطة" مُحدثًا إصابتها، وضرب شقيقه الأصغر على رأسه مُحدثًا جرحًا غائرًا في رأسه هو الآخر، وذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن الواقعة خوفًا من افتضاح أمره.



وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات الزقازيق.