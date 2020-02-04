قيادي في حزب ميركل يتوقع مفاوضات صعبة مع البريطانيين عقب البريكست

أعرب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الألماني، رالف برينكهاوس، عن توقعه خوض مفاوضات صعبة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقب خروج الأخيرة من التكتل الأوروبي.

وقال برينكهاوس، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، نُشرت اليوم الثلاثاء: "ستكون مفاوضات صعبة. نريد التعاون على نحو فعال وعادل مع البريطانيين، لكن بالتأكيد لن يحصل (رئيس الوزراء البريطاني) بوريس جونسون على المميزات فقط".

وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي منتصف ليل 31 يناير الماضي من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي. ويأتي خروج بريطانيا بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52% لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016.

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقات مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي ومجالات أخرى.

وأشار برينكهاوس إلى عامل الضغط الكبير في الوقت، مشيرا إلى أنه ليس متاحا سوى 11 شهرا للتفاوض، والتي ستتقلص بالنظر إلى الأشهر التي ستُخصص للتصديق على المعاهدة المنتظرة، وقال: "سيكون من الصعب بما فيه الكفاية أن نتفاوض خلال هذه الفترة القصيرة حول اتفاقية لتحرير التجارة".

وبحسب بيانات كتلته البرلمانية، يجري برينكهاوس محادثات سياسية في لندن منذ أمس الاثنين وحتى اليوم. ومن المخطط أن يلتقي برينكهاوس الوزير البريطاني لشؤون أيرلندا الشمالية، جوليان سميث، وممثلين عن التيار السياسي المحافظ.