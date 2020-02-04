امرأة باكستانية تقطع العضو الذكري لرجل حاول اغتصابها

ذكرت الشرطة -اليوم الثلاثاء- أن امرأة في باكستان قطعت العضو الذكري لرجل اتهمته بمحاولة اغتصابها.

وصرح محمد إلياس المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن المرأة البالغة من العمر 25 عاما استخدمت سكينا للدفاع عن نفسها من محاولة الاعتداء الجنسي عليها من قبل رجل اقتحم مسكنها بإقليم البنجاب وسط البلاد.

وقالت المرأة للشرطة إنها كانت بمفردها عندما اقتحم الرجل منزلها وحاول شل حركتها. بعد ذلك أسرعت المرأة إلى المطبخ وأحضرت سكينا وقطعت عضوه الذكري عندما حاول مرة أخرى مواقعتها جنسيا، بحسب إلياس مستشهدا برواية المرأة.

وأضاف إلياس أنه يجري الآن علاج الرجل "28 عاما" في المستشفى الكائن بمدينة فيصل آباد وأنه سيتم استجوابه فور تحسن حالته.

يذكر أن مئات من النساء يتعرضن للاغتصاب في باكستان سنويا ، لكن نادرا ما يتم عقاب أولئك الذين يرتكبون جريمة الاعتداء الجنسي بسبب ضعف القوانين والإجراءات المعقدة للدعاوى القضائية، بحسب المفوضية الباكستانية لحقوق الإنسان.