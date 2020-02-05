جوتيريش: تطورات الوضع في ليبيا بعد مؤتمر برلين «فضيحة»

أعرب انطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن غضبه حيال التقدم الضئيل الذي حدث في ليبيا بعد المؤتمر الذي عُقِد في العاصمة الألمانية برلين لحل الصراع الليبي.

وقال جوتيريش في نيويورك اليوم الثلاثاء:" أشعر بخيبة أمل شديدة حيال ما يحدث في ليبيا، وأرى أن هذه فضيحة".

وأضاف أن الأطراف الضالعة في الحرب الأهلية في ليبيا كانت قد اجتمعت في برلين وأعلنت التزامها عدم مواصلة التدخل واحترام حظر استيراد الأسلحة الحربية الساري.

وتابع المسؤول الأممي: "لكن الحقيقة هي أن الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن الدولي لا يزال يتعرض للخروقات"، مشيرا إلى استمرار وصول طائرات محملة بعتاد حربي إلى طرفي الصراع في ليبيا.

وتحدث جوتيريش بالاسم استنادا إلى تقارير عن توريدات قادمة من الإمارات ومصر وعن قوات من تركيا ومرتزقة من السودان وأفراد من شركة عسكرية روسية خاصة.

وانتقد جوتيريش "الخرق المأساوي" لوقف إطلاق النار المتفق عليه في برلين، وقال إن هذا "غير مقبول على الإطلاق".

كان ممثلو الدول المعنية بالصراع في ليبيا قد اجتمعوا في برلين في الشهر الماضي وأعلنوا التزامهم باحترام حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وإنهاء الدعم العسكري لطرفي الصراع.

وكان فرقاء الصراع الليبي، وهما فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، والجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي قد حضرا إلى برلين لكن دون إجراء محادثات مباشرة بينهما.

وقال جوتيريش إن الخبر "الإيجابي الوحيد" هو وصول طرفي الصراع إلى جنيف أمس الاثنين لإجراء محادثات.

وحسب غسان سلامة، المبعوث الأممي الخاص لليبيا، فقد أبدى الطرفان استعدادهما تحويل وقف إطلاق النار القائم إلى هدنة "أكثر استقرارا"، ومن المنتظر أن يتم توضيح تفاصيل هذه الخطوة خلال المحادثات المستمرة حتى بعد غد الخميس.

وإلى جانب الموقف في ليبيا، شكا جوتيريش أيضا من التوترات العالمية المتنامية بقوة منذ مطلع العام، وقال: "كنت تحدثت عن رياح الأمل منذ فترة قصيرة، لكن اليوم تهب ريح الجنون على العالم".

وأوضح جوتيريش أن ليبيا ليست بؤرة الأحداث مشيرا إلى أن الصراعات في اليمن وسوريا أخذت أبعادا جديدة، محذرا من أن هذه التطورات تزيد من الخوف من عدم الاستقرار وخروج الوضع عن السيطرة "مع زيادة مخاطر سوء التقدير".

وأشار في ذلك إلى إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية بطريق الخطأ قرب طهران من قبل الحرس الثوري الإيراني مطلع يناير الماضي، وذلك عندما كانت القيادة الإيرانية تترقب وقوع هجوم أمريكي على العاصمة طهران.

ورأى جوتيريش أن المسؤول عن هذا التصعيد هو التجاهل المتكرر للدبلوماسية الدولية وإهمال التعددية، وقال إن "قرارات مجلس الأمن لم يعد يتم احترامها قبل أن يجف الحبر الذي كُتِبت بها".

وفيما يتعلق بخطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، قال جوتيريش إن الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين القائم على قرارات مجلس الأمن وحدود 1967.

أضاف جوتيريش: "كانت مستويات التوتر مرتفعة بالطبع، عندما أوشك العام الماضي على الانتهاء، ولكننا كنا نتحرك في الاتجاه الصحيح. عندما كنا محاطين بسلسلة من بؤر الأزمات، كنا نرى قدرا معينا من خطوات التقدم، لقد تغير كل ذلك، كنت أتحدث مؤخرا عن رياح الأمل، ولكن رياح الجنون هي التي تهب اليوم على العالم."