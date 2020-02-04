«الصحة العالمية»: زيادة حالات السرطان بنسبة 81% فى البلدان الفقيرة بحلول 2040

توقعت منظمة الصحة العالمية ازدياد حالات السرطان بنسبة 81% بحلول عام 2040 فى البلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض، بسبب عدم كفاية الموارد اللازمة للوقاية.



وحذرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة فى تقريرها من أنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن العالم سيشهد زيادة فى حالات السرطان بنسبة 60% على مدى العقدين المقبلين.



وفى عام 2018، سجلت منظمة الصحة العالمية 18,1 مليون حالة سرطان جديدة فى جميع أنحاء العالم. وتتوقع المنظمة وصول الرقم إلى ما بين 29 و37 مليون حالة بحلول عام 2040، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.



وسيزداد عدد الإصابات الجديدة بالسرطان بشكل أكبر فى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة81% بحسب تقديرات المنظمة.



وأشارت المنظمة إلى أن السبب الأساسى فى ذلك هو أن هذه البلدان لم تخصص سوى موارد محدودة لمكافحة الأمراض المعدية وتحسين صحة الأمهات والأطفال، إلى جانب عدم تجهيز الخدمات الصحية فيها بالوسائل اللازمة للوقاية من السرطان أو تشخيصه وعلاجه.