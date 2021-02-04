مجلس الأمن الدولي يطلب نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا

غداً.. ملتقى الحوار الليبي يصوت لاختيار السلطة التنفيذية

طلب مجلس الأمن الدولي، الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس نشر مراقبين للإشراف على وقف إطلاق النار في ليبيا، بحسب ما جاء في رسالة جرى التفاوض بشأنها لأكثر من أسبوع.

وتضمنت الرسالة ما يلي: "في وقت يدرس أعضاء مجلس الأمن توصيتكم لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يطلب الأعضاء منكم أن تشكلوا وتنشروا على وجه السرعة طليعة" من مراقبي وقف إطلاق النار في ليبيا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويشير المجلس في رسالته إلى أنه ينتظر خلال 45 يوما كحد أقصى تقريرا حول التحضيرات التي يجريها فريق المراقبين هذا، وكذلك اقتراحاته العملية، لتعديل تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وتنفيذ عملية مراقبة ينبغي أن يكبر حجمها بشكل تدريجي وتتوسع جغرافيا.

ويذكر أنه في تقرير في نهاية 2020، دعا جوتيريس إلى إنشاء فريق مراقبين غير مسلحين بدون تحديد عددهم، يكون مؤلفا من مدنيين وعسكريين متقاعدين منحدرين من دول أعضاء في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية. ويتم نشر المراقبين بالتوافق مع الأطراف الليبية.

وفي تقريره تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عن "أسس آلية قابلة للتطوير لمراقبة وقف إطلاق النار من جانب الأمم المتحدة المتمركزة في سرت"، مسقط رأس الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وبعد ذلك، يُفترض أن تمتد عملية المراقبة لتشمل كل أراضي البلاد.

من جانبهم أوضح دبلوماسيون أن طليعة فريق المراقبين ينبغي أن تتضمن حوالى 30 شخصا.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا: "إن ملتقى الحوار السياسي الليبي سيلتئم يوم غد الجمعة من أجل التصويت على القوائم التي تستوفي شروط التزكية المنصوص عليها في آلية اختيار السلطة التنفيذية في ليبيا".

وأضاف المتحدث في بيان صحفي نشرته البعثة الأممية اليوم: "أدلى أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي بأصواتهم للمرشحين إلى مناصب المجلس الرئاسي في 2 فبراير. لم يحصل أي مرشح على عتبة 70 % الضرورية للفوز داخل المجمع الانتخابي للإقليم الذي ينتمي إليه. وانتقلت العملية الآن إلى المرحلة الثانية من آلية الاختيار المتفق عليها من أجل التصويت على القوائم التي يتألف كل منها من 3 مرشحين للمجلس الرئاسي ومرشح لرئاسة الوزراء".

واشترطت البعثة تقديم القوائم في موعد لا يتجاوز الساعة العاشرة من مساء اليوم الخميس، "بتوقيت جنيف".