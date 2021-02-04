إجمالي حالات التعافي من كورونا تتخطى حاجز الـ160 ألفا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 168 ألفًا و250 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، اليوم الخميس، أشارت «الصحة الكويتية» إلى تسجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 962.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 555 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 160 ألفًا و98.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد-19»، اليوم الخميس، إلى أكثر من 2 مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 104 ملايين إصابة.