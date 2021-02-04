وائل جمعة: لاعبو الأهلي صنعوا تاريخا لأنفسهم

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يرى وائل جمعة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن فريقه صنع تاريخا لنفسه بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال وائل جمعة في تصريحات عقب اللقاء: "هؤلاء اللاعبون صنعوا تاريخ لأنفسهم، قدموا مباراة رائعة أمام الدحيل".

وأضاف: "علينا أن نستمتع بمباراة الأهلي وبايرن ميونخ لأنها بين بطل إفريقيا وبطل أوروبا".

وأكمل: "الأهلي علم جيدا من أين تأكل الكتف وموسيماني رغم ترادع أداء الاهلي في الشوط الثاني إلا أنه قدم أداء طيب".

وحقق الأهلي فوزا غاليا أمام الدحيل القطري بهدف لحسين الشحات في مباراة الربع النهائي كاس العالم للأندية.