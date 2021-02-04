في آخر ظهور تليفزيوني له قبل اغتياله، شن الباحث والناشط السياسي، لقمان سليم، هجومًا عنيفًا على حزب الله، والنظام السوري برئاسة بشار الأسد، والنظام الروسي أيضًا، محملًا إياهم مسؤولية حادث انفجار مرفأ بيروت.

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، في شهر أغسطس من العام الماضي، وقوع انفجار ضخم في مرفأ بيروت، الذي كان يحوي مواد شديدة الانفجار وقتها، وهو ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل وآلاف الجرحى، بالإضافة إلى خسائرة مادية قدرت بأكثر من 10 مليارات دولار.

وقال سليم، في لقاء تليفزيوني أجرته معه قناة «الحدث»، في منتصف شهر يناير الماضي، إنه بعد استخدام النظام السوري للأسحلة الكيماوية في عام 2013، والهجوم الدولي الذي تعرض له، قام بالتوقيع على معاهدة الحد من استخدام الأسلحة الكيماوية في نفس العام، مضيفًا أنه تم بعدها بأشهر قليلة نقل آلاف الأطنان من نترات الأمونيوم إلى بيروت.

وأضاف أنه لابد من الكشف عن المتهم باستيراد هذه المواد وتخزينها، ولمصلحة من تم تخزين هذه المواد في مرفأ بيروت، موضحًا أن الأمر لا يقف عند حدود الإهمال الإداري، حيث يصل إلى جريمة حرب أطرافها موسكو وبيروت ودمشق.

وأوضح أن كل من شارك في هذا الأمر سواء بالصمت أو بتقديم التسهيلات، هو متهم وبات في حكم الساقط ليس أخلاقيًا فقط بل أهليًا أيضًا، واصفًا ما حدث بالجريمة المنظمة.

وعند سؤاله عن المتهم الأول من وجهة نظره، أجاب: «الأمر تحصيل حاصل، فالمتهم هو صاحب الدالة الكبرى، وأعني هنا ميليشيا حزب الله، التي لا تمتلك فقط السيطرة على المرافق اللبنانية بالمعنى الجغرافي، ولكنها تمتلك السيطرة على اللبنانيين كبيرهو وصغيرهم، ولديهم قدرة التخويف».

وأعلنت مصادر أمنية لبنانية، صباح الخميس، عن العثور على الباحث والناشط السياسي، لقمان سليم، مقتولًا بعد ساعات من اختفائه.



