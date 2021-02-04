دويتشه بنك يحقق أرباحا في 2020 بعد 6 سنوات من الخسائر

عاد مصرف "دويتشه بنك"، أكبر بنك في ألمانيا، إلى تحقيق الأرباح من جديد في عام 2020، بعد ست سنوات متتالية من الخسائر.

وأعلن المصرف أن صافي الربح السنوي العائد للمساهمين بلغ 113 مليون يورو (69ر135 مليون دولار) العام الماضي، بعدما ساعد ارتفاع الإيرادات وإعادة الهيكلة في التغلب على تداعيات الاضطرابات الاقتصادية التي أحدثتها أزمة كورونا.

وكان المحللون قد توقعوا المزيد من الخسائر في 2020 ، بعدما أعلن البنك، ومقره فرانكفورت، خسائر بـ 7ر5 مليار يورو في 2019.

وقال كريستيان زيفينج الرئيس التنفيذي للبنك، في بيان: "في أهم عام في تحولنا، تمكنا من تعويض الآثار المرتبطة بالتحول وزيادة مخصصات الائتمان، رغم الجائحة العالمية".

وأضاف زيفينج، الذي تولى المنصب عام 2018: "إننا بالطبع نهدف إلى تحقيق أرباح في عام 2021 ".

وفي تصريحات للصحفيين عبر تقنية مؤتمر الفيديو، وصف زيفينج البيانات بأنها "بداية جيدة جدا حقا للعام الجديد"، مضيفًا أن أرباح 2020 "عززت ثقتنا بأعمالنا".

ورغم التصريحات المتفائلة، انخفضت أسهم البنك بنسبة 8ر0% في التعاملات الصباحية ببورصة فرانكفورت.

وقال زيفينج إن البنك يأمل في مكافأة المساهمين بتوزيعات أرباح هذا العام، بعدما كان البنك قد أعلن أنه لا يخطط لدفع توزيعات عن عام 2020.

وأضاف: "لقد أظهرنا أننا قادرون على النمو، زادت إيراداتنا بصورة كبيرة في عام 2020، ونحن على ثقة في أن جزءا كبيرا من هذا النمو سيكون مستداما".

وقفزت مخصصات المخاطر لدى البنك من 723 مليون يورو في 2019 إلى 792ر1 مليار يورو العام الماضي، وهو ما يعكس حالة عدم اليقين العالمية.

وسجل البنك في الربع الأخير من العام الماضي أرباحا بلغت 51 مليون يورو، وإيرادات للأشهر الثلاثة بلغت 5ر5 مليار يورو.

وبذلك وصل إجمالي الإيرادات للعام إلى 24 مليار يورو، بارتفع بنسبة 4% عن عام 2019.

وانخفض إجمالي تكاليف البنك لعام 2020 إلى 9ر19 مليار يورو من 6ر21 مليار قبل عام، إلا أن رئيس البنك قال إن أحد الأهداف الرئيسية للبنك الآن هو خفض التكاليف بمقدار 8ر2 مليار يورو أخرى.