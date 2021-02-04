الدول الغربية ترفض طلبات التنازل عن براءات اختراع القاحات كورونا

قال دبلوماسيون في منظمة التجارة العالمية، اليوم الخميس، إن محاولة إلغاء حماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع للقاحات فيروس كورونا المستجد، وصلت إلى طريق مسدود، بعد أن رفضت الدول الغربية الدخول في محادثات كان عدد من الدول النامية يأمل في إطلاقها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية حول هذا الموضوع.

ترغب دول مثل الهند وجنوب أفريقيا رفع حماية حقوق الملكية الفكرية لهذه اللقاحات مؤقتا، بهدف زيادة الإنتاج العالمي منها لاحتواء جائحة كورونا.

وقال مشاركون في مشاورات منظمة التجارة العالمية غير الرسمية إن دبلوماسيا في وفد جنوب أفريقيا اتهم الدول الصناعية بالمسؤولية عن النقص الحالي في إمدادات اللقاحات.

وقال ممثل جنوب أفريقيا إن شركات الأدوية الغربية منحت تراخيص تصنيع هذه اللقاحات لعدد محدود من الشركات، في حين أن هناك دولا مثل كوبا وإندونيسيا والسنغال وتايلاند تستطيع تصنيع هذه اللقاحات إذا حصلت على إذن بهذا من الشركات التي تمتلك براءات اختراعها.

وانتقد ممثلو دول نامية أخرى الاتحاد الأوروبي ودول أخرى اشترت أغلب إمدادات اللقاحات، في حين ترفض التنازل عن براءات اختراعها لمساعدة الدول الأخرى.

من ناحيته، قال الاتحاد الأوروبي خلال المحادثات غير الرسمية التي تمت عبر الإنترنت إن حماية حقوق ملكية شركات الأدوية ضرورة حتمية لتشجيع الابتكار.

وبحسب مشاركين في المحادثات فإن الولايات المتحدة قالت إن صناعة الأدوية لم تكن لتتحمل المخاطرة المالية الكبرى لكي تطور لقاحات مضادة لفيروس كورونا المستجد، لو لم تكن ستمتلك حقوق إنتاج وبيع هذه اللقاحات.