تراجع أعداد طلبات إعانة البطالة في أمريكا بأكثر من التوقعات

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير الماضي، بأكثر من توقعات المحللين، ليستمر التراجع للأسبوع الثالث على التوالي، وهو ما يشير إلى إمكانية تراجع وتيرة شطب الوظائف بعد ارتفاعها خلال ديسمبر الماضي وأوائل الشهر الماضي، بسبب الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر اليوم الخميس إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ الأسبوع الماضي 779 ألف طلب، بتراجع 33 ألف طلب عن الأسبوع السابق عليه ليصل إلى أقل مستوى له منذ نوفمبر الماضي، في حين تراجع العدد بدون حساب المتغيرات الموسمية إلى 816247 طلب.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع أيضا إلى 59ر4 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 23 يناير الماضي.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم يتوقعون تراجع عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسبوع الماضي إلى 830 ألف طلب، وتراجع عدد طلبات الإعانة المستمرة إلى 7ر4 مليون طلب.

ورغم تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، مازال الرقم أعلى من 4أمثاله تقريبا مقارنة بمستوياته قبل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وهو يكشف بوضوح عن التأثيرات السلبية القوية للجائحة على العديد من القطاعات الاقتصادية.