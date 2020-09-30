تستعد الملكة لاستضافة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قبل قمة مجموعة السبع في يونيو القادم، لكن الأمور ستبدو مختلفة قليلا مقارنة بآخر زيارة لرئيس.

ومن المتوقع أن تستقبل العائلة المالكة البريطانية بايدن، بترحيب حار بدرجة أكبر مما حظي به الرئيس السابق دونالد ترامب عندما زارها في 2018 و 2019، وفقا لما ذكره موقع "ذا نيو دايلي".

وعلى سبيل المثال، سيكون الأمير تشارلز والأمير ويليام حاضرين هذه المرة؛ إذ تجاهل الاثنان بشكل مثير للجدل ترامب في أول زيارة له في يوليو 2018 وتركا الملكة لاستضافته بمفردها.

وتفاقمت العلاقات المتوترة بالفعل بين ترامب والمملكة المتحدة عندما قوبل باحتجاجات واسعة النطاق اجتاحت مدينة لندن، ما يدل على مدى عدم الترحيب الذي كان عليه الحال آنذاك، كما ظهرت في الاحتجاجات دمية ضخمة ممتلئة بالهواء من "طفل ترامب" الغاضب يرتدي حفاضًا.

وعلى عكس زعيم الولايات المتحدة البالغ من العمر 74 عامًا، تم الترحيب به في مواقع متعددة بما في ذلك فرنسا والأرجنتين وأيرلندا واسكتلندا والدنمارك، ويوجد الآن في متحف لندن.

كما تلقى بايدن دعوة رسمية مكتوبة للقيام بجولة في مجلس العموم من السير ليندساي هويل، رئيس مجلس النواب وهي دعوة لم توجه إلى ترامب.

واستخدم جون بيركو؛ الذي كان المتحدث في وقت زيارة ترامب، حق النقض على وجه التحديد ضد إمكانية تحدث ترامب في البرلمان، على الرغم من حقيقة أنه تم تكريم باراك أوباما في عام 2011.

وفي العام التالي تخلى ترامب عن العديد من الإجراءات التقليدية لزيارة رئاسية إلى المملكة المتحدة، لكن الملكة، التي التقت بكل رؤساء الولايات المتحدة باستثناء ليندون بي جونسون منذ اعتلائها العرش في عام 1952، كانت أقل إعجابًا بالطريقة التي ترك بها ترامب حدائقها الثمينة.

وبدلا من الوصول بالسيارة اختار السفر إلى قصر باكنجهام مرتين في يوم واحد عبر طائرة هليكوبتر لتجنب آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا لإظهار رفضهم.

ترحيب بايدن الحار

على الرغم من المذاق الحامض الذي تركته إدارة ترامب في أفواههم، يبدو أن أفراد العائلة المالكة البريطانية يتطلعون إلى تنشيط العلاقات بين الدولتين القويتين.

ويُقال إن الأمير تشارلز يشعر بسعادة غامرة لأن بايدن حصل على المنصب، وأكد مساعدوه الملكيون أنه كتب إليه لتهنئته، كما تلقى بايدن رسالة تهنئة خاصة من الملكة قبل تنصيبه في 20 يناير.

ويرجع ذلك على الأرجح إلى حقيقة أن بايدن وقع على عدد من الأوامر التنفيذية التي تتناول تغير المناخ وعكس بعض سياسات ترامب.

ومن المتوقع أن ينضم رئيس الولايات المتحدة، إلى الملكة في اجتماع فردي قبل قمة G7، والتي ستكون أول حدث دبلوماسي بارز لها بعد عودتها إلى لندن من وندسور، حيث تجمعت خلال جائحة فيروس كورونا.

وسينضم إلى الملكة وبايدن في كورنوال لحضور القمة العديد من قادة العالم بمن فيهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وموريسون.

وبعد القمة سيُقام حفل استقبال حول "القوة الناعمة" إلى جانب الأمير تشارلز وكاميلا باركر بولز والأمير ويليام وكيت ميدلتون، والذي سيركز على توطيد العلاقات بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.