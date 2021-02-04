قال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، إن العيادات المتنقلة تهدف إلى تقديم الدعم الطبي للاجئين والمهاجرين، باعتبارهم ضيوفًا على الأراضي المصرية.

وأضاف «الناظر»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أمس الأربعاء، أن الجمعية تحاول مساعدة المنظومة الصحية في ظل جائحة كورونا، عن طريق تقديم الكشوفات الطبية، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن العيادات المتنقلة ستتواجد في محافظتي القاهرة والجيزة، بمناطق فيصل والهرم والعتبة وعين شمس، لافتًا إلى أن رقم الخط الساخن للهلال الأحمر 15322.

وذكر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يمتلك سبعة مستشفيات وخمسة بنوك دم، إلى جانب تقديم قوافل طبية منذ ثلاثة أشهر، عملت على خدمة 20 ألف مواطن.