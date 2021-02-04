سقوط أمطار غزيرة على محافظة الغربية

شهدت محافظة الغربية، اليوم الخميس، سقوط أمطار كثيفة على كافة أنحاء مدن المحافظة، وانخفاض في درجات الحرارة، كما امتلأت السماء بالغيوم.

وأعلنت محافظة الغربية، فى وقت لاحق، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار، وانعقاد غرفة الأزمات بكامل تشكيلها، بعضوية كل من السكرتير العام، والسكرتير المساعد، وشركة المياه والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والمرور.

وتم نشر جميع عناصر الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بجميع أنحاء المحافظة، والسيطرة الكاملة على الحركة المرورية، على أن يكون جار متابعة ميدانية لاستطلاع الأوضاع، مع عدم تأثر السيولة المرورية، مع تفعيل الغواطس وصفايات المطر بأنحاء المحافظة.