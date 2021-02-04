انتقال فريق من نيابة القوصية للتحقيق في حادث مزلقان فزارة

انتقل فريق من نيابة القوصية برئاسة المستشار محمد ماهر قاعود مدير النيابة، يرافقة فريق من النيابة؛ لمعاينة مكان حادث قطار مزلقان فزارة دائرة المركز.

وأمرت النيابة، باستدعاء عامل المزلقان وسائق سيارة الونش والخدمات الأمنية المكلفة بتامين المزلقان وناظر المحطة، ووانتداب لجنة فنية من هيئة السكة الحديد وكلية الهندسة بجامعة أسيوط، وتحريات مباحث السكة الحديد وسؤال المصابين.

وكشفت تحقيقات نيابة القوصية، أن سيارة تحمل ونش لرفع المعدات كانت تعبر مزلقان قرية فزارة دائرة مركز القوصية ونتيجة عدم وجود بوابات حديدية بالمزلقان من الجانبين الأيمن والأيسر قام سائق سيارة الونش بمحاولة التخطي من عكس الاتجاه مما نتج عنه انحراف عجلة السيارة وسط قطبان السكة الحديد.

وأوضحت التحقيقات، أن بعد تعطل السيارة بدقائق كان يسير قطار قادم من أسيوط إلى القاهرة ونتيجة عدم تمكن مسئولي التحكم إبلاغ غرفة القطار بوجود سيارة الونش بالطريق اصطدم القطار بالسيارة؛ مما أسفر عن وقوع الحادث ونتج عنه وفاة ٣ وهم: "محمد أحمد بخيت 43 سنة من منفلوط، وأبوبكر أحمد حسن 48 سنة من منفلوط، وأيمن حسن عبدالحميد 45 سنة مقيم بالقوصية"، والمصابين هم:" محمد سلطان محمود من ديروط، وعاطف رسمي جاد من أسيوط".

وأمرت النيابة، بالتصريح بدفن جثث المتوفين، وسؤال المصابين عن وظيفة عملهم وتواجدهم بكابينة القطار.

وفي نفس السياق، أكد المهندس شعبان محمود رئيس المنطقة الوسطى لهيئة السكة الحديد، في تصريحات خاصة، تشكيل لجنة فنية من مهندسين وفنيين والشئون القانونية بالمنطقة الوسطى للسكة الحديد، انتقلت لإعداد تقرير مفصل حول ملابسات وأسباب الحادث وتحديد المسئولين وتقدير التلفيات.

واوضح رئيس المنطقة الوسط، أن المزلقان الذي شهد الحادث مطور حديثا، ولكن ما حدث نتيجة سلوكيات خاطئة من سائق سيارة الونش الذي تخطى البوابة في الاتجاه المعاكس مما نتج عنه انحراف عجلة السيارة بين القضبان.

وطالب رئيس منطقة السكة الحديد، المواطنين بالحذر وتحري الدقة خلال عبور المزلقانات، موضحا أن المواطنين يخالفون تعليمات السكة الحديد، ويخطون إشارات الخطر والإنذار مما يتسبب في وقوع الحوادث.

ومن جانبه، قال النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط، إنه سيقدم بمذكرة إلى وزير النقل خلال الأسبوع المقبل لحصر مزلقانات السكة الحديد الغير مطورة بنطاق المحافظة لسرعة تطويرها.

وأوضح أن خط السكة الحديد بمحافظة أسيوط يحتاج إلى تكثيف الخدمات التحكمية والإجرءات التي تضبط المواطنين خلال العبور في ظل العشوائية من سائقي السيارات والتوك توك وحتى المشاة.

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وكان اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية بشأن حادث تصادم قطار سريع بأحد الأوناش أمام قرية فذارة بمركز القوصية.

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‏ وعلى الفور.. انتقل مدير الأمن اللواء أسعد الذكير والعميد عصام غانم رئيس فرع الأمن العام بأسيوط، والمهندس نبيل الطيبي سكرتير عام مساعد المحافظة، والمهندس شعبان محمود رئيس المنطقة الوسطى لهيئة السكة الحديد، والعميد أحمد البديوي رئيس مباحث المديرية، والعميد محمد عصامي مأمور مركز القوصية، والمقدم محمد جمال رئيس مباحث القوصية، وتبين اصطدام قطار رقم 210 القادم من القاهرة إلى أسيوط بسيارة نصف نقل رقم "1279 ه ف ج" محمل ونش.