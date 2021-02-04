قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الأسئلة التي وجهها للمهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، من أجل الرد عليها غير مرتبطة بملف التصالح على مخالفات البناء فقط، موضحًا أنها تضم ملف الأراضي المضافة.

وأضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء أمس الأربعاء، أن الدولة تعاملت مع ملف الأراضي المضافة بشكل واقعي من خلال قرار جمهوري يطالب بضمها إلى المدن، منوهًا إلى أن الأراضي لم تشهد إجراء على أرض الواقع منذ 3 سنوات.

وأشار إلى أنه طالب وزير الإسكان بالرد على سبب التأخير في تطبيق فلسفة ومبتغى نص القرار الجمهوري الصادر قم 77 لعام 2017، قائلًا إن تلك الأراضي تقدر مساحتها بآلاف الأفدنة.

ولفت رئيس محلية النواب إلى أنها مساحة ضخمة لا تحتاج تمويلًا، إضافة إلى أنها جاهزة للتنمية وتضم نقودًا تدخل إلى الخزانة العامة مباشرة، موضحًا أن هناك استثمار ومنفعة غير مباشرة من خلال تكوين الشركات التي تعمل بتلك المناطق.

وذكر أنه طالب الوزير بتطبيق المساواة بين المدن الجديدة والقديمة في قانون التصالح، متابعًا أن سعر متر التصالح يصل إلى 1200 جنيه في المدن الجديدة، والتي لا يسكنها الأغنياء فقط.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وفقًا لنص المادة 87 من اللائحة الداخلية للمجلس، وزير الإسكان المهندس عاصم الجزار، بالرد على أسئلته التي حددها في 15 مطلبا حتى يمكن مراجعة أسعار التصالح في المدن الجديدة.