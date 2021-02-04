قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن بيان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان كان منظمًا ونال استحسان معظم النواب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أنه كان هناك تعقيبات على أجزاء بعينها، مشيرًا إلى إشادة النواب البيان بشكل عام.

وأشاد بحسن أداء وزارة الإسكان من حيث حجم العمل الذي تم تنفيذه خاصة في مجال الصرف الصحي، موضحًا أن حجم تغطية الصرف الصحي بالقرى في عام 2014 وصل إلى 12%.

وأوضح أن حجم تغطية الصرف الصحي حاليًا وصل إلى ما يقرب من 38%، ذاكرًا أن ما تم إنجازه يمثل ثلاث أضعاف ما كمان قائمًا بالفعل.

وأشار إلى استهداف الوزراة لتغطية كل القرى بنسبة 100% بخدمة الصرف الصحي في غضون 3 سنوات، معقبًا: «هذا يمثل عبء كبير جدًا، وده التزام مش سهل خالص».

وذكر أن الإعمار المشغول كان لا يتجاوز 7.5%، والخطة خلال الفترة المقبلة تتضمن زيادة النسبة إلى 14.5%، لافتًا إلى التخطيط الاستراتيجي الذي عرضه وزير الإسكان يشير بالفعل إلى سهولة التوصل إلى النسبة المحددة.

ولفت إلى حجم الإنفاق على البنية التحتية والإسكان خلال الفترة الماضية الذي تجاوز 1070 مليار جنيه، مضيفًا أن الأرقام تشير إلى مدى جدية وقوة الوزارة في تنفيذ مشروعاتها.

