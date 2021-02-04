أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا يطالبون بتمديد الإغلاق بمقدار أسبوعين

طالب أطباء الرعاية المركزة في ألمانيا، بتمديد قواعد كورونا السارية حاليا في البلاد.

وفي تصريحات لبوابة "تي-أونلاين" الإخبارية، قال جيرنوت ماركس، رئيس الجمعية الألمانية متعددة التخصصات لطب الطوارئ والرعاية المركزة:" لا أدعو إلى تمديد لا نهائي للإغلاق، لكن من اللازم بشكل عاجل تمديد التدابير السارية لمدة أسبوعين على الأقل"، على أن يتم إجراء مراجعة أخرى في نهاية فبراير الجاري.

وأضاف ماركس أن الوضع في أقسام الرعاية المركزة سيبقى خطيرا للغاية حتى عيد الفصح رغم تراجع عدد المرضى، مشيرا إلى أن كل العاملين في أقسام الرعاية المركزة يواجهون حالة طوارئ دائمة منذ ما يقرب من عام.

وأوضح ماركس أنه لن يمكنه الحديث عن "استرخاء حقيقي" قبل أن يقل عدد مرضى كورونا في أقسام الرعاية المركزة عن 1000 مريض، ولفت إلى أن عددهم يبلغ نحو 4200 مريض في الوقت الراهن.

في الوقت نفسه، حذر ماركس من وقوع موجة ثالثة لوباء كورونا بسبب انتشار سلالات الفيروس التي يُحْتَمَل أن تكون قوة عدواها أكبر من قوة النوع المعروف حتى الآن " وإذا بدأت هذه قبل أن نتجاوز المرحلة الثانية، فسيصبح هذا من جديد بمثابة عبء إضافي شديد على المستشفيات".

يذكر أن الإغلاق المفروض لاحتواء جائحة كورونا مقرر له أن يستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري، وستعقد الحكومة الاتحادية والولايات مشاورات برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل في العاشر من الشهر الجاري لبحث ما يتعين فعله لاحقا في مواجهة الأزمة.