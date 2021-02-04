رئيس جامعة طنطا: البث التلفزيوني للمحاضرات يساهم في تقليل الكثافات بالكليات

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن أزمة كورونا نتج عنها طفرة في منظومة التعليم الجامعي، موضحًا أن فكرة التعليم الهجين والإلكتروني لاقت دعمًا كبيرًا خلال الجائحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني عبر فضائية «الأولى المصرية»، مساء أمس الاربعاء، أن التعليم عن بعد يساهم في التواصل مع الطلبة الوافدين من دول آخرى خاصة في ظل صعوبة تنقلهم نتيجة انتشار الجائحة.

وأوضح أن فكرة البث التلفزيوني للمحاضرات جاءت لتفادي عدم كفاءة تغطية شبكة الإنترنت في مناطق بالمحافظة، ولتخفيف العبء المالي عن كاهل أهالي الطلاب في توفير سرعات عالية من الإنترنت لمتابعة أبنائهم للمحاضرات.

وأشار إلى مساهمة البث التلفزيوني للمحاضرات الجامعة في انتشارها على مستوى العالم، فضلًا عن تقليلها أعداد الطلاب بالكليات عالية الكثافة، وبالتالي تخفيف الضغط على المواصلات ما يساهم في توفير تكلفة التنقل.

وأكد أن بث المحاضرات تلفزيونًا ستلعب دورًا كبيرًا في دعم منظومة التعليم الجديدة، مضيفًا أن إطلاق إشارة البث ستتم بعد موافقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي.